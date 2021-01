RUG en Forum gaan samen met burgers de duisternis meten

nieuws

De Rijksuniversiteit en Forum Groningen gaan in februari en maart samen met burgers de duisternis meten, door de sterren in het sterrenbeeld Orion te tellen.

Met die gegevens wordt een duisterniskaart van Noord-Nederland gemaakt. Daarmee hoopt de organisatie iedereen bewust te maken van de noodzaak om de duisternis te beschermen. Gehoopt wordt dat mensen hierdoor wat vaker naar de sterrenhemel kijken.

Nachtelijke donkerte is van belang voor mens en dier, en uit onderzoek blijkt dat het verdwijnen van duisternis door overmatig gebruik van kunstlicht nadelige gevolgen heeft voor mens, flora en fauna. De RUG wil de duisternis meten, en roept burgers op om mee te helpen.

Er is voor Orion gekozen omdat het een bekend sterrenbeeld is. Deelnemers wordt verzocht naar buiten te gaan, Orion op te zoeken, een kwartiertje te wachten om de ogen aan de duisternis te laten wennen, en vervolgen het aantal sterren te tellen die ze in het sterrenbeeld zien, en dat door te geven. Het is de bedoeling om deze meetactie ieder jaar te herhalen om zo de duisternis in kaart te brengen.