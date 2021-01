Rookontwikkeling in verpleeghuis Veldspaat snel onder controle

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

In verpleeghuis Veldspaat aan de Veldspaatstraat heeft woensdagmiddag een klein brandje gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 15.50 uur bij de hulpdiensten binnen. Behalve een tankautospuit van de Groninger brandweer werd ook een bluswagen van het Harense korps opgeroepen. “Al snel bleek het allemaal mee te vallen, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Op één van de verdiepingen was een brandje ontstaan in een magnetron. Hierbij is wat rookontwikkeling ontstaan. Dit kon echter door eigen medewerkers onder controle worden gebracht.”

Volgens Noordhoff is de brandweer wel ter plaatse geweest om een controle uit te voeren. Men kon echter al snel weer terugkeren naar de kazerne.