Roeivereniging De Hanze doopt 250-ste boot

Roeivereniging KGR De Hunze heeft donderdag twee nieuwe roeiboten in gebruik genomen. Het betekent een mijlpaal, want de eerste van de twee boten is de 250-ste sinds de oprichting van De Hunze, nu 135 jaar geleden.

Deze bewuste boot heet ‘250’, en de tweede die in gebruik wordt genomen, heeft de naam ‘1886’ gekregen, naar het oprichtingsjaar van de vereniging. Vanwege de coronacrisis worden de twee skiffs (éénpersoons boten) in alle stilte gedoopt door twee bestuursleden. Normaal komen er meer dan honderd leden af op zo’n botendoop.

Het is ook gebruikelijk dat nieuwe boten na de doop worden voorgeroeid. Dat houdt in dat leden die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie hebben verricht, een eerste ronde over het water bij het verenigingsgebouw maken. Ook dat ging vanwege de coronapandemie niet door.