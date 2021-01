Robey keert terug als kledingsponsor FC Groningen

nieuws

Bron: FC Groningen

FC Groningen heeft een contract voor vier jaar gesloten met Robey Sportswear. Vanaf het seizoen 2021/2022 vervangt het Puma als leverancier van de clubkleding van FC Groningen. Het is de derde keer dat het Rotterdamse merk de kleding van de club gaat leveren.

Met de komst van Robey neemt FC Groningen na vier seizoenen afscheid van Puma als kledingsponsor. Robey gaat niet alleen de wedstrijd- en trainingskleding van de elftallen verzorgen, maar ook werken aan een casual FC Groningen-kledinglijn. Tussen 1982 en 1985 en tussen 2015 en 2017 was Robey ook al de kledingleverancier van FC Groningen.

“Oude liefde roest niet, zo ook niet de liefde tussen FC Groningen en Robey”, aldus Ferenc van der Vlies van Robey Sportswear. “Een liefde met zoveel mooie herinneringen kan nooit over gaan.” Ook FC Groningen is blij met het contract. “Met Robey hebben we een sportkledingpartner aan ons weten te binden die op de eerste plaats hoogwaardige kwaliteit kleding waarborgt voor onze eerste selectie en Opleiding,” aldus manager partnerships Bastiaan Fehrman van FC Groningen. “We gaan op een creatieve manier FC Groningen en Robey veel meer in het straatbeeld zien.”