RIVM: ’56 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen; 173 in provincie’

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Sinds nieuwjaarsdag is het aantal coronabesmettingen in de gemeente Groningen met 56 toegenomen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM, die zaterdagmiddag naar buiten werden gebracht. In de provincie als geheel vond de GGD 173 nieuwe infecties.

Tussen donderdag- en vrijdagochtend maakte het RIVM nog melding van 69 besmettingen in de gemeente Groningen. In de afgelopen vierentwintig uur werden geen nieuwe patiënten uit de gemeente opgenomen in een ziekenhuis vanwege COVID-19. Ook werden er geen mensen uit de gemeente gemeld als overleden door het coronavirus.

In de provincie als geheel vond de GGD 52 besmettingen minder dan in de voorgaande vierentwintig uur. Het aantal ziekenhuisopnames in de provincie Groningen nam met één toe, één meer dan vrijdag. Twee inwoners overleden aan het virus. Vrijdag werden er nog zeven overlijdens door COVID-19 gemeld in de provincie Groningen.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens, per gemeente, tussen vrijdag- en zaterdagochtend:

B Z O B Z O Appingedam 3 0 0 Pekela 3 0 0 Delfzijl 11 1 2 Oldambt 12 0 0 Groningen 56 0 0 Westerwolde 11 0 0 Loppersum 6 0 0 Midden-Groningen 15 0 0 Stadskanaal 6 0 0 Het Hogeland 25 0 0 Veendam 10 0 0 Westerkwartier 15 0 0 Totaal 173 1 2 Overig 0 0 0

Landelijk nam het aantal besmettingen met 8630 toe, 431 meer dan gisteren. Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten in Nederland nam met 285 toe. Vrijdag waren dat er 276. Het RIVM registreerde landelijk 38 nieuwe overlijdens, 60 minder dan gisteren.