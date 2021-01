Rioleringswerkzaamheden in Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg beginnen in februari

nieuws

Een aannemer start op 8 februari met onderhoudswerkzaamheden aan de riolering in Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. Dit kan zorgen voor korte periodes van hinder voor het autoverkeer en geluidsoverlast voor omwonenden.

De aannemer verwijdert het vuil in het riool en inspecteert het op eventuele schades. Een à twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden krijgen omwonenden een brief over maatregelen en mogelijke overlast.

De aannemer werkt door de hele wijk. De aannemer denkt twaalf weken bezig te zijn met het werk.