Ring-Zuid drie weekenden deels dicht om rijbanen ‘op te schuiven’

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In januari en februari worden twee delen van de zuidelijke ringweg van Groningen een stukje ‘opgeschoven’. Om dat te kunnen doen, is de zuidelijke ringweg drie weekenden in één richting afgesloten tussen de Europaweg en knooppunt Euvelgunne.

De zuidelijke rijbanen worden verder noordwaarts opgeschoven om het zuidelijke deel van het viaduct over de Europaweg te kunnen slopen. In februari schuift de noordelijke rijbaan tussen de Bornholmstraat en de Euvelgunnerbrug juist op naar het zuiden, richting de middenberm om de zuidelijke ringweg te verbreden.

Daarom is de ringweg richting Drachten en Assen in de weekenden van 22 tot 25 januari en van 29 januari tot 1 februari afgesloten tussen de Europaweg en knooppunt Euvelgunne. In het weekend van 12 tot 15 februari is de andere rijbaan aan de beurt. Dan is de ringweg tussen de Europaweg en knooppunt Euvelgunne dicht voor verkeer richting Hoogezand en oostelijke ringweg.

Voor de werkzaamheden zijn twee reserveweekenden gepland, namelijk van 5 tot 8 februari, van 19 tot 22 februari en van 26 februari tot 1 maart.