Rijkswaterstaat strooide afgelopen nacht 833 ton zout in Noorden

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Rijkswaterstaat heeft in de nacht van zaterdag op zondag 833 ton zout op de rijkswegen in het Noorden gestrooid. Dat laat de dienst zondagmiddag weten.

Volgens Rijkswaterstaat verliep het proces goed. “De sneeuw van zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag was de eerste sneeuw van het seizoen. Qua uitvoering ging het erg goed. In Groningen en ook in de provincie Drenthe zijn we de hele nacht doorgegaan. In totaal hebben we 833 ton zout verstrooid in het Noorden. Desondanks hebben we gezien dat er wel een aantal kleine glij-incidenten zich hebben voorgedaan.”

In Nederland is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het strooien van de rijkswegen. De wegen in de stad worden gestrooid door de gemeente Groningen.