Restaurant De Rietschans kookte door voor haar gasten

nieuws

De Rietschans. Foto: Google Streetview

Door de tweede lockdown kan Restaurant De Rietschans in Haren opnieuw haar gasten niet ontvangen. Toch wilde men door blijven koken voor hen. Daarom kwam het restaurant op oudejaarsdag met een leuke geste.

Vaste gasten kregen de eerste maaltijd voor het nieuwe jaar uitgedeeld. Eigenaar Frans Kappenburg ontving ze bij het restaurant en gaf ze kosteloos een box met daarin stamppot snijbonen met worst en saus.

“Wij zijn niet echt een bedrijf dat geschikt is voor catering of het afhalen van maaltijden”, zei Kappenbrug zaterdag in Haren Doet op OOG Radio. “Op de een of andere manier willen we toch een band houden met onze gasten. In de eerste lockdown hebben we ook zoiets gedaan en hebben we al onze gasten een aspergemaaltijd gebracht. Nu vonden we het wel leuk om toch wel een echte Groninger traditie, stamppot snijbonen, uit te leveren op oudejaarsdag zodat men dat op nieuwjaarsdag kon eten.”

Gasten worden gemist

Onder meer de feestdagen vielen in het water voor het bedrijf door de coronamaatregelen. Kappenburg hoort van gasten dat de maaltijden worden gemist. Zowel tijdens het afhaalmoment als daarbuiten. “Dat hoor je natuurlijk ook regelmatig op andere manieren. Net zoals voor de gasten is het voor ons ook heel lastig om te weten wanneer je elkaar weer kunt begroeten. Iedere keer wordt de datum weer opgeschoven, en het vervelendste is dat je geen stip op de horizon hebt.”

Financieel gaat het nog goed met De Rietschans. “Ik ben 50 jaar ondernemer, dus op een gegeven moment heb je toch wel een behoorlijke body opgebouwd, je kunt je nog wel even iets permitteren. Maar als je dit als jonge ondernemer zou overkomen, dan zou dat desastreus zijn. Van de hele loonsom, waarvan de minister zei dat we diepe zakken hebben, daar krijg je hooguit 75 procent voor terug. Dan heb je ook nog de vaste lasten, die lopen ook gewoon door. Daar komt ook wel subsidie op, maar lang niet genoeg om de kosten te dekken”, aldus Kappenburg.

Personeel zorgt mee

Doordat het restaurant nu gesloten is, helpt een groot deel van Kappenburgs personeel mee in de zorg. “Er zitten mensen in Roden, in Peize, Smilde, Assen en nog wel meer plekken en zij zijn voornamelijk ingehuurd om echt de horeca-achtige dingen te doen in verpleeghuizen en mensen bezig te houden met spelletjes. Eén van onze jongere mensen in het bedrijf, die normaal de bediening loopt, kwam bij mij en zei dat die mensen oude liedjes willen zingen en vroeg of ik nog een oud tekstboek heb. Ik zag nog een oud boekje liggen, ‘Kunt u zingen, zing dan mee’, die heb ik in leen gegeven.”

Luister het interview met Frans Kappenburg hier terug: