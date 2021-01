Restaurant De Beren: “Geen schade na brandmelding, gewoon geopend”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Restaurant De Beren aan de Brugstraat in de binnenstad van Groningen is zaterdag gewoon geopend voor online bestellingen. De Groninger brandweer moest zaterdagochtend in actie komen in het restaurant vanwege een vermeende brand.

“We kregen rond 09.10 uur een melding op onze telefoon dat er rookontwikkeling was ontstaan in het restaurant”, vertelt Amber Wouthuis van het restaurant. “De eerste reactie is dan dat je schrikt. Dat er rook staat in je restaurant is niet goed en daarom zijn we direct naar het gebouw gegaan. Ook de brandweer was toen al opgetrommeld. Toen we op onderzoek uitgingen bleek het gelukkig allemaal mee te vallen. Een soort warmhoudplaatje was niet helemaal uitgedraaid waardoor er wat rookontwikkeling was ontstaan.”

Van schade is ook geen sprake. “Nee, met uitzondering van wat rook was er niets aan de hand. We zijn er gewoon heel snel bij geweest. Daarom kunnen we vandaag ook gewoon open.” Door de coronacrisis moeten sinds half oktober restaurants hun deuren gesloten houden. De Beren werkt sindsdien met bezorgen en afhalen. “Vanaf 16.00 uur kunnen mensen telefonisch en via onze website bestellingen doen. Dus iedereen die zich naar aanleiding van berichten in de media zorgen maakt, er is niets aan de hand en wij zijn gewoon open.”

