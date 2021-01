sport

Foto: FC Groningen

FC Groningen doelman Nigel Bertrams gaat naar PEC Zwolle. Dat meldt De Stentor. Bertrams tekent voor een half jaar met een optie op nog een jaar.

Bertrams kwam in augustus naar Groningen als tweede doelman achter Sergio Padt. Maar FC Groningen trok in de winterstop ook de Noorse doelman Per Bratveit aan.

PEC zocht een nieuwe doelman omdat Michael Zetterer terug ging naar Werder Bremen. In Zwolle gaat Bertrams de concurrentie aan met Xavier Mous.