Remco Balk waarschijnlijk weg bij FC Groningen, zoektocht naar aanvaller en verdediger

Foto: Sportphotoagency.com *Remco Balk* of FC Groningen viert de 1-0 tegen Ajax

De kans is groot dat Remco Balk FC Groningen aan het einde van het seizoen verlaat. Dat zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

FC Groningen had Balk een aanbieding gedaan, maar de 19-jarige aanvaller wil nog met een paar andere clubs praten. Fledderus noemt dat teleurstellend en de aanbieding die Balk had gekregen is ingetrokken. Maar de deur staat volgens Fledderus nog wel op een kleine kier.

Balk speelt sinds 2012 bij FC Groningen en maakte dit seizoen zijn debuut in het eerste. Zijn winnende doelpunt tegen Ajax was het meest in het oog springende moment.

Fledderus zegt dat FC Groningen zich in de winterstop nog wil versterken met een centrale verdediger en aanvaller. Als verdediger wordt Radinio Balker van Almere City genoemd, maar dat wil Fledderus nog niet bevestigen. Wel zou FC Groningen dicht bij een overeenkomst zijn met de aanvaller en de verdediger.