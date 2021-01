Record aantal nieuwe woningen in Groningen gebouwd

nieuws

Foto Andor Heij. Nijestee bouwde de flat Helix

In de gemeente Groningen zijn het afgelopen jaar 1900 woningen gebouwd. Volgens wethouder Roeland van der Schaaf is dat een record voor deze eeuw.

Veel van die woningen werden gerealiseerd in grote complexen, waaronder de Helix aan de Bedumerweg en de Werkmantoren in de wijk Reitdiep. Toch is het niet genoeg: in alle sectoren, van studentenstudio’s tot luxe villa’s, is er nog een tekort. Vooral starters hebben het erg moeilijk. De wachttijden zijn lang en de prijzen zijn hoog.

De wethouder hoopt dat er dit jaar nog veel meer woningen worden gebouwd. Er zijn plannen voor onder meer de Suikerzijde, De Held 3 en Stadshavens. Van der Schaaf hoopt dat het nieuwe kabinet dat dit jaar aantreedt een akkoord sluit met de woningcorporaties, zodat er meer gebouwd gaat worden.

Het effect van de coronacrisis op de woningmarkt is volgens Van der Schaaf nog niet duidelijk. Wel is de bevolkingsgroei minder groot dan de afgelopen jaren, vooral omdat er minder studenten bij kwamen.