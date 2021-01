Rapper S10 krijgt Pop Stipendium op Eurosonic Noorderslag

nieuws

Foto: ESNS

Rapper en zangeres S10 heeft zaterdag het Pop Stipendium gekregen. De prijs werd uitgereikt tijdens de digitale editie van muziekfestival Eurosonic Noorderslag.

Het Pop Stipendium werd drie jaar geleden, in 2018, geïntroduceerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. De prijs dient als steun voor veelbelovende popartiesten en -bands. S10 is de artiestennaam van de 21-jarige Stien den Hollander. Van de jury kreeg de artieste te horen dat ze unaniem was uitverkoren. Den Hollander tekende vier jaar geleden een platencontract en bracht sindsdien twee albums, Snowsniper en Vlinder, uit. In 2017 en 2018 bracht ze de ep’s Antipsychotica en Lithium uit. Ep’s die vernoemd zijn naar medicijnen die doorgaans worden voorgeschreven voor psychose en en manische depressie. S10 wordt geprezen om haar eerlijke teksten over haar psychische problemen.

Indrukwekkend

“Het groeiproces dat S10 in korte tijd heeft doorlopen is indrukwekkend”, schrijft de jury van het Stipendium. Men hoopt dat S10 met het geld dat ze ontvangt kan gaan werken aan naamsbekendheid in het buitenland. Het Pop Stipendium werd vorig jaar gewonnen door singer-songwriter Judy Blank. Daarvoor ging de prijs naar Thomas Azier en Jacco Gardner.

Popprijs

Op Eurosonic Noorderslag wordt normaal ook de Popprijs uitgereikt aan de artiest die een grote bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Vanwege de coronacrisis wordt die prijs dit jaar niet uitgereikt omdat de organisatie deze verkiezing ongepast vindt, omdat de muzieksector sinds maart vorig jaar hard geraakt wordt door de pandemie.

S10 met ‘Handen Van Mijn Moeder’