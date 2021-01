Radinio Balker tekent voor drie seizoenen bij FC Groningen

sport

FC Groningen heeft Radinio Balker gecontracteerd. De verdediger komt aan het einde van dit seizoen transfervrij over van Almere City FC. De 22-jarige Balker tekent voor drie seizoenen, met een extra optiejaar.

Radinio Balker werd in 1998 geboren in Amsterdam en debuteerde in het betaalde voetbal in december 2018, bij Almere City FC. Hij kwam tot op heden tot 49 wedstrijden in de Eerste Divisie, waarvan 46 als basisspeler. Balker is met Almere City volop in de strijd om het kampioenschap en staat met zijn ploeg op de tweede plaats van de ranglijst.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is blij dat FC Groningen erin is geslaagd Balker te binden. “Radinio is een sterke centrale verdediger, die wij al ontzettend lang volgen. Hij heeft alle voorwaarden die wij zoeken in een centrale verdediger; hij is snel, fysiek sterk, beschikt over duelkracht en is daarnaast ook goed en rustig aan de bal.”

FC Groningen had stevige concurrentie van andere clubs. Fledderus: “Radinio gelooft in onze plannen en faciliteiten en ziet FC Groningen als een ideale club om zich verder te ontwikkelen. Radinio heeft mogelijk wat tijd nodig om zich aan te passen aan het niveau, maar wij zijn ervan overtuigd dat hij de potentie heeft om zich snel verder te ontwikkelen en van waarde te worden voor FC Groningen.”