Raadsfracties willen structurele oplossing voor geluidsoverlast rond viaduct

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De raadsfracties van de SP , de Partij van de Arbeid en de PVV willen dat er snel een oplossing komt voor de geluidsoverlast rond het ringweg-viaduct over de Paterswoldseweg.

Sinds het tijdelijke viaduct in gebruik is genomen, regent het klachten van omwonenden over het lawaai en de trillingen die het veroorzaakt.

Vooral ’s nachts veroorzaakt het viaduct forse lawaai-overlast door over het viaduct denderend verkeer. Ook hebben de trillingen die het viaduct veroorzaakt een schadelijk effect op de woningen in de directe omgeving.

De fracties vinden, net als de Stadspartij, dat er sprake is van een onacceptabele situatie rond het viaduct. Met name omdat het viaduct er vier jaar staat, zo stellen de fracties. Een snelheidsvermindering is volgens de SP, de PvdA en de PVV slechts een tijdelijk oplossing voor het probleem.

Op zoek naar permanente oplossing

Daarom moet het stadsbestuur in overleg treden met zowel Rijkswaterstaat als Aanpak Ring Zuid en aannemerscombinatie Herepoort voor een permanente oplossing.

Ook willen de fracties dat de gemeente een makkelijk hanteerbare schaderegeling instelt voor omwonenden, zoals deze bij eerder heiwerkzaamheden rond de ring geval was.