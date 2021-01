Raadsfracties: ‘Waarom escaleerde kraakactie Ulgersmaweg zo snel?’

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De gemeenteraadsfractie van de SP en de Partij voor de Dieren willen van het college van B&W in Groningen weten waarom de ontruimingsactie aan de Ulgersmaweg, die afgelopen zondag plaatsvond, zo snel is geëscaleerd. De fracties stellen woensdag vragen aan het college tijdens het vragenuurtje.

De fracties vragen zich af hoe het overleg met de krakers, wat goed verliep toen de ‘Stadsnomaden’ weg moesten bij de vloeivelden bij het Suikerterrein, zo snel heeft kunnen escaleren en waarom er veel politie-inzet nodig was bij de ontruiming van het terrein.

Ook zijn de fracties verbaasd dat de krakers niet tijdelijk op het oude Van Simmeren-terrein mochten blijven. Het terrein is volgens de krakers net zo onveilig als het terrein wat door de gemeente is aangewezen als tijdelijke woonplek voor de krakers.

In eerder antwoord op schriftelijke vragen stelde de gemeente dat het vanwege de tijdelijkheid mogelijk is om af te wijken van het verbod op kwetsbare objecten in het gebied. De fracties willen weten waarom het juridisch mogelijk is ontheffing te verlenen voor dit veiligheidsrisico.

Het terrein werd zondag gekraakt door meerdere mensen die eerder op een deel van de vloeivelden van het Suikerunieterrein verbleven. Bij deze ontruiming werden dertien mensen aangehouden en werden negen voertuigen in beslag genomen.