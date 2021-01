Qbuzz rijdt met minder bussen vanwege lockdown

nieuws

Foto: Andor Heij

Omdat de scholen tot 18 januari dicht blijven, heeft vervoerder Qbuzz besloten om verschillende buslijnen te schrappen voor de komende twee weken. Ook worden er geen extra bussen ingezet op lijden die normaal veel gebruikt worden door studenten en scholieren.

Tijdens de coronacrisis en zeker tijdens de lockdown-periode reizen er veel minder mensen met de bus. Daarom besloot de vervoerder onder andere om lijn 15, tussen het Hoofdstation en de Zernike Campus, tot het einde van de lockdown-periode stil te leggen. Ook lijn 71, tussen Hoogezand en Groningen, rijdt niet tot 18 januari.

Qliner 300 tussen Groningen en Emmen gaat in de spits terug van zes naar vier bussen. Lijn 7 rijdt voortaan op maandag t/m zaterdag overdag door naar het Martini Ziekenhuis en P+R Hoogkerk. Lijn 8 rijdt alleen nog tussen Hoogkerk via Hoofdstation naar Station Europapark. Lijn 9 rijdt alleen nog tussen Eelde via Hoofdstation naar Zernike. Lijn 10 krijgt in Hoornsemeer en tussen de Korrewegwijk en Station Noord een aangepaste route.

Eén ‘scholierenlijn’ blijft de komende twee weken wel rijden, namelijk bus 637 tussen Zoutkamp en Groningen.