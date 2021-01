PVV wil duidelijkheid van college over handhaving avondklok in Stad

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren wil dat het stadsbestuur duidelijkheid verschaft over de manier waarop de Groningse politie en handhaving omgaan met de avondklok. De fractie maakt zich zorgen over de gevolgen die de landelijke maatregel heeft voor daklozen, hulpdiensten en inwoners van de gemeente in het algemeen.

De avondklok, volgens de PVV een ‘disproportionele vrijheidsbeperkende maatregel met een wankele medische

basis’, gaat volgens de fractie zorgen voor een grote hoeveelheid uitzonderingen. Omdat deze gehandhaafd moeten worden, vreest de PVV dat dit ten koste gaat van ander politiewerk.

Daarnaast vraagt de PVV-fractie om inzicht in de voorbereiding van de politie bij eventuele excessen of buitensporig geweld, zoals dit de afgelopen dagen plaatsvond in andere grote steden in Nederland.