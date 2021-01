PvdD wil lasers in plaats van kogels voor verwilderde duiven in Stad en Ten Boer

nieuws

Foto: Alan Huett via Flickr CC BY-SA 2.0

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente Groningen bezwaar aantekent bij de provincie tegen een ontheffing die het mogelijk maakt om verwilderde duiven dood te schieten aan de Winschoterweg in Groningen en de Washuisterweg in Ten Boer.

De duiven worden mogelijk gedood met een luchtdrukgeweer, naar verluidt omdat de uitwerpselen van de dieren in het voer van koeien terecht komen.

De Partij voor de Dieren wil nu dat de gemeente in gesprek gaat met de provincie of bezwaar aantekent tegen de ontheffing. De fractie stelt een vergelijkbare actie, waarbij aan de Parkweg in de Stad ook sprake was van duivenoverlast, als voorbeeld. Toen meldde het stadsbestuur stellig dat er geen duiven gedood mochten worden.

Daarnaast vraagt de PvdD om een meer structurele oplossing voor het probleem, zoals het plaatsen van duiventillen en het mogelijke gebruik van lasers om de dieren te weren.