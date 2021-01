PvdA wil toegankelijkere stoepen en voetpaden

Stoepen en voetpaden moeten toegankelijker worden. Daarover dient de gemeenteraadsfractie van de PvdA woensdag een motie in.

De partij ziet dat er veel klachten bij de gemeente binnenkomen over obstakels zoals losse stoeptegels en kuilen. De stoepen zijn daardoor minder toegankelijk, vooral voor ouderen en mensen met een beperking. “Ik ben in de coronatijd veel aan het wandelen en toen viel het me op,” zegt Jan Pieter Loopstra, die de motie indient. “Het is voor veel mensen door de obstakels moeilijk om de trottoirs in de stad en de dorpen te gebruiken. We streven allemaal naar een toegankelijke stad, dus dan moet je ervoor zorgen dat de voetpaden beter worden en dat je prettig kunt lopen.”

Volgens Loopstra is dit een goed moment om daar iets aan te doen, omdat de gemeente een leidraad gaat maken over de openbare ruimte. Daarbij moeten mensen zo veel mogelijk verplaatsingen lopend kunnen doen. “Wij willen graag dat een gedeelte van die leidraad gaat over trottoirs en voetpaden, en vooral over de aanpak om het toegankelijker te maken. Het zou heel goed zijn als dat gaat gebeuren.”