PvdA stelt Kamervragen over medehuurcontracten in studentensteden

Foto: Donald Trung Quoc Don via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0 International)

Tweede Kamerlid Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid heeft maandagmiddag schriftelijke vragen gesteld aan de Tweede Kamer over de regels omtrent contractuele medehuur, voornamelijk door studenten. Aanleiding voor de vragen is de motie die half november werd aangenomen in de Groningse gemeenteraad.

De raadsfracties van GroenLinks, Student & Stad, SP en PvdA eisten met hun motie dat het stadsbestuur de misstanden die ontstaan door het veelvuldig gebruik van medehuur-contracten aankaartte bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook werd het college bewogen om het ministerie te vragen om aparte wetgeving voor contractuele medehuur, om de positie van (veelal jonge) huurders te verbeteren.

De landelijke fractie van de PvdA maakt zich zorgen over de huurbescherming en de huurprijsregulering voor deze groep huurders. Vanwege de woningnood gaan veel van hen vaak tegen hun zin akkoord gaan met deze constructies. De contractuele medehuur zou verhuurders in staat stellen om kamers ver boven de toegestane maximum huurprijs per kamer te verhuren.

De PvdA wil daarom dat het Kabinet wettelijke eisen stelt aan contractuele medehuur. Ook vraagt de Kamerfractie om gemeenten de mogelijkheid te geven om individuele huurcontracten te eisen als vergunningen zijn afgegeven.