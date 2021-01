Provinciale Staten krijgen advies van experts over Ring-Zuid

nieuws

Het Europaplein zoals dat er in 2030 moet liggen - Foto: Aanpak Ring Zuid

De Provinciale Staten van Groningen hebben Solke Munneke (hoogleraar staatsrecht RUG), Wim Leendertse (bijzonder hoogleraar management en infrastructuurontwikkeling) en Hans Ruiter (projectdirecteur Zuidasdok) uitgenodigd om hen, tijdens twee informatiedagen, voor te lichten over de problemen rond de aanpak van de zuidelijke ringweg. Verschillende media berichtten hier maandagavond over.

Munneke komt de Staten aanstaande woensdag, via een videoconferentie, inlichten over de geheimhouding rond de kostenverdeling van het ringweg-project. Naast de informatieavond geeft Munneke later ook schriftelijk advies aan het college over de geheimhouding van de stukken over Ring-Zuid.

Een week later maken Ruiter en Leendertse hun opwachting. De laatstgenoemde zal de Staten voorlichten over de complexiteit van wegenbouw in een stad, die vaak vertraging, overlast en kostenoverschrijding veroorzaken. Hans Ruiter leidde het project ‘Zuidasdok’ in Amsterdam. Dit project kent een vergelijkbaar verloop. Ook hier ontstond een crisis tussen de aannemers en de opdrachtgevers over de kosten van het project. In Amsterdam werd de aannemer uit het project gekocht voor een riant bedrag. Dat kost de rijksoverheid nu 1 miljard euro.

Vertraging en hoge kosten

Al bij de aanvang van de werkzaamheden aan de zuidelijke ring kwam een aantal problemen aan het licht dat het proces in z’n geheel vertraagde. Daardoor kwamen de kosten van de aanpak van de Ringweg veel hoger te liggen dan vooraf begroot (naar verluidt 300 miljoen euro). Eén van die problemen was dat het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoerde failliet ging. De afronding van de werkzaamheden is nu gepland voor 2024.

Over de meerkosten voor het project wordt nog steeds achter gesloten deuren gesproken. Inmiddels is bekend dat een groot deel van de RSP-pot (290 miljoen euro), waaruit ook andere projecten binnen de provincie betaald zouden worden, opgeslokt gaat worden door het project.

De Provinciale Staten van Groningen zijn hongerig naar informatie over het project. Naast het inwinnen van informatie van experts startten de Staten al een onderzoek naar het project via de Noordelijke Rekenkamer. De oppositie dreigde zelfs de provinciebegroting af te keuren, omdat er geen duidelijkheid was bij de Staten over de verdeling van de meerkosten voor het project.

