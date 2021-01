‘Privacy van studenten in gevaar als RUG testgegevens deelt met GGD’

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

De Vrije Student wil de koppeling tussen de corona-IT systemen van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en de GGD uitstellen. In een brief aan het bestuur van de universiteit laat de fractie in de universiteitsraad weten dat het vreest dat de privacy van de geteste studenten niet kan worden gewaarborgd in de systemen van de GGD.

De RUG en de Hanzehogeschool hebben samen een snelteststraat op de Zernike Campus. Deze draait nu nog zelfstandig op de systemen van de onderwijsinstellingen,

maar een koppeling met de CoronIT van de GGD staat op de planning. Eerder deze week werd bekend dat er een groot datalek is ontstaan in de systemen van de GGD, waardoor de gegevens van duizenden geteste Nederlanders mogelijk in handen zijn gekomen van criminelen.

De Vrije Student wil die koppeling nu uitstellen. “De RUG heeft de verplichting om de medische gegevens van medewerkers en studenten heel goed te beveiligen, dat kan natuurlijk niet als je gebruik gaat maken van een onveilig systeem,” aldus fractievoorzitter David Jan Meijer. “De huidige RUG-systemen zijn wel veilig, laten we die vooral zelfstandig blijven inzetten om het testen te laten doorgaan.”