Prijzen huizen naar recordhoogte, Groningen blijft populair

nieuws

De verkoopprijs van de gemiddelde verkochte woning in de bestaande bouw steeg in het vierde kwartaal van vorig jaar naar 365 duizend euro. Dat is 11,6 procent méér dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de NVM.

Vorig jaar werden 3,7 procent meer koopwoningen in het bestaande segment verkocht dan een jaar eerder. De grootste bron van zorg blijft volgens de NVM het afnemende aanbod van huizen. Eind vorig jaar kende Nederland de krapste bestaande woningmarkt van deze eeuw. De consument kon kiezen uit minder dan twee huizen.

De stad Groningen blijft de lijst aanvoeren van populairste regio’s voor koopwoningen, op de voet gevolgd door nieuwkomer Grootegast en omgeving. Dat het noorden van Nederland erg in trek is, bevestigt ook de nummer drie, Noord-Drenthe.