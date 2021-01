Pover FC Groningen onderuit in Arnhem

sport

Foto: Sportphotoagency.com *Tomas Suslov* of FC Groningen

FC Groningen heeft zaterdagavond verloren van Vitesse. In Arnhem tekende Bazoer voor het enige doelpunt: 1-0.

In de eerste helft wist FC Groningen vrijwel niets te creëren en keken de Groningers toe hoe Vitesse het balletje rond tikte. De Arnhemmers lieten meerdere kansen onbenut. In de 36e minuut maakte Bazoer daar een einde aan. De middenvelder haalde schitterend uit en via de onderkant van de lat vond de Vitessenaar doel: 0-1.

In de tweede helft ging Vitesse door met voetballen en kwam het bijna op 2-0 via Openda. Matusiwa was op tijd bij de lijn om te verdedigen. Na een klein uur voetballen begon de Trots van het Noorden de helft van Vitesse te verkennen. Na 61 minuten had El Messaoudi het eerste schot op doel voor de Groningers. Ondanks kansen voor zowel Vitesse als FC Groningen eindigde het duel na negentig minuten in 1-0.

Aanstaande dinsdag trapt de Groninger club in eigen huis om 21:00 af tegen ADO Den Haag.