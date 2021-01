Postbode bestolen van nieuwe fiets tijdens bezorgronde

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een postbode is zaterdag bestolen van zijn nieuwe fiets. Op Facebook wordt opgeroepen om uit te kijken naar de tweewieler.

De diefstal vond plaats in de Verlengde Willemsstraat. “Hij bezorgde post bij een paar huizen”, staat te lezen in een Facebook-bericht. “Terwijl hij zich omdraait en terugloopt ziet hij dat zijn fiets inclusief de PostNL-fietstassen weg is.” De fiets betreft een Popal Nera 3 met versnellingen en heeft framenummer PP18098809.

Voor de postbode is het extra zuur omdat het een nieuwe fiets betreft waar lang voor gespaard is. “Eindelijk kon er gebruik worden gemaakt van een goede, stevige en nieuwe fiets. En ineens is het rijwiel weg. Dat mensen dit zo kunnen doen hè? Ik snap het niet.” De familie roept mensen op om uit te kijken naar de fiets. Voor tips kan er contact opgenomen worden via onderstaand Facebook-profiel. Vrienden van de familie hebben ondertussen een doneeractie op touw gezet om geld in te zamelen voor een nieuwe fiets.