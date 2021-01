Politie zoekt getuigen van zware mishandeling

nieuws

Foto 112groningen.nl

De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling op de Oosterhamriklaan vorige week zaterdag om 0.30 uur.

Het 56-jarige slachtoffer was daarvoor betrokken bij een verkeersincident op de kruising van de Bottelroosstraat en de Iepenlaan in de wijk Selwerd. Hij werd achtervolgd en stopte op de Oosterhamriklaan. Twee mannen stapten uit en sloegen hem tegen het hoofd. Het slachtoffer raakte buiten bewustzijn en toen hij later bij kwam had hij meerdere breuken in zijn been.

Volgens de politie zijn de verdachten twee donkere mannen van 25 a 30 jaar, 1.80 a 1.85 m lang en zij droegen donkere kleding. Zij reden in een rode sportieve auto waarvan de portieren naar boven open gingen.