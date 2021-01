Politie zoekt getuigen van straatroof aan Jan Wolkerslaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie zoekt getuigen van een straatroof die in december plaatsvond aan de Jan Wolkerslaan in de wijk Helpermaar. Dat laat de politie weten in een mailbericht aan Burgernet-deelnemers.

De straatroof is gepleegd op donderdag 17 december tussen 19.30 en 20.30 uur ter hoogte van de kruising Jan Wolkerslaan met de Gerard Revelaan. “Op deze locatie werd een slachtoffer mishandeld door drie daders”, schrijft de politie. “De persoon moest goederen afstaan waarna ze er vandoor gingen.” De politie komt graag in contact met mensen die op die avond iets gezien hebben.

Grote man met lange jas

Daarbij is men in het bijzonder op zoek naar een grote man die een lange jas droeg en een mopshondje bij zich had. Deze man heeft op de bewuste avond een groep jongens aangesproken die vuurwerk aan het afsteken waren en kan wellicht belangrijke informatie delen.

Camerabeelden

Mensen die iets gezien hebben kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Of via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000. Ook komt men graag in bezit van camerabeelden van de bewuste avond.