“Politie zichtbaar aanwezig in Lewenborg, situatie rustig”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De situatie in de wijk Lewenborg is dinsdagavond rustig. Wel is er flink wat politie aanwezig in de wijk.

“In het begin van de avond waren er enkele tientallen mensen op straat”, vertelt een incidentfotograaf van 112groningen.nl aan OOG Tv. “Deze mensen hielden zich met name op in de buurt van het winkelcentrum. Het waren allemaal kleine groepjes.” Volgens de fotograaf was er veel politie aanwezig. “Rond 20.30 uur zijn agenten op de mensen afgestapt en heeft men iedereen gesommeerd naar huis te gaan. Inmiddels is het rustig en stil in de wijk.”

In de middag werden er berichten via social media verspreid waarbij mensen opgeroepen werden om onrust te stoken in de wijk. De politie en het WIJ-team troffen daarop direct voorzorgsmaatregelen. Eén van de maatregelen was het zichtbaar en preventief aanwezig zijn van de politie in de wijk.