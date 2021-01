Politie vindt twee kamers met hennepplanten in flatwoning Vinkhuizen

nieuws

Foto: Politie Groningen-West via Instagram

De politie heeft vrijdag een hennepkwekerij opgerold in een flatgebouw aan de Aquamarijnstraat in Vinkhuizen. Dat maakte het politiedistrict Groningen-West vrijdagmiddag bekend.

De kwekerij werd ontdekt na meldingen die woningbouwvereniging Nijestee ontving over wateroverlast in het flatgebouw. De politie ging de woning binnen om de oorzaak van de wateroverlast op te sporen en trof de kwekerij aan in twee ruimtes in het appartement.

Netbeheerder Enexis kwam ter plaatse om de illegaal aangelegde stroominstallatie veilig te stellen. De hennepkwekerij wordt geruimd zodra de politie klaar is met het eerste deel van het onderzoek.

