Politie stuurt tientallen mensen van Grote Markt, supermarkten wederom eerder dicht

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De politie heeft woensdagavond tientallen mensen van de Grote Markt weggestuurd. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.

Hoeveel mensen er precies waren is onbekend. Volgens OOG Tv-verslaggever Wouter Holsappel was er veel politie aanwezig op de Grote Markt. Zij sommeerden de aanwezige mensen even voor 21.00 uur om te vertrekken. “Inmiddels kun je hier een kanon afschieten.” Volgens fotografen van de incidentenwebsite 112groningen.nl waren er onder de aanwezigen veel jongeren maar ook veel nieuwsgierigen en kijkers.

Wel werden supermarkten in de binnenstad eerder gesloten. Bronnen laten weten dat de vestigingen van Albert Heijn in de binnenstad opnieuw om 20.00 uur dicht gingen. Dit gebeurde dinsdag ook al, toen men eveneens vreesde voor mogelijke rellen.

Druk op en langs de Grote Markt. ME is aanwezig, rustige sfeer. #Groningen pic.twitter.com/4TGFqiAW9V — Guus Rotink (@RotinkGuus) January 27, 2021