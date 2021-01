Politie start nieuw communicatieoffensief in ‘cold case’ Els Slurink

nieuws

Foto: Rick van der Velde

De politie is maandagochtend gestart met een grote, publieke campagne om schot te krijgen in de moordzaak rond de in 1997 om het leven gebrachte Els Slurink.

De psychologe werd in de nacht van 20 op 21 maart 1997 gedood met een steekwond, recht in haar hart. De moord vond plaats in haar woning aan het Van Brakelplein in Groningen. Na 24 jaar is nog altijd onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Tot op de dag van vandaag is niemand aangehouden, ondanks het feit dat de politie meermaals heeft geprobeerd om de zaak op te lossen.

Bijna honderd locaties in de stad Groningen zijn gedurende twee weken voorzien van posters met daarop de vraag ‘Wie bracht Els Slurink om het leven?’ Ook een digitaal billboard op de Grote Markt vraagt aandacht voor de zaak. Een extra lange aflevering van het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt op 26 januari aandacht aan de zaak. Daarin een reconstructie van de laatste dag van Els Slurink.

Beloning van 15.000 euro voor gouden

Door op grote schaal aandacht te vragen voor de zaak, hoopt de politie dat mensen met cruciale informatie deze alsnog delen. Omdat eerder onderzoek naar cold cases aantoont dat daders vaak aan mensen in hun omgeving vertellen wat ze hebben gedaan, denkt de politie dat er personen moeten zijn die meer weten over de dood van Els. De hoofdofficier van justitie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip.

Het communicatieoffensief is het eerste in de nieuwe landelijke aanpak van cold cases, met als motto ‘Het is nooit te laat om te praten!’. De campagne is in het leven geroepen ter vervanging van de jaarlijkse coldcase-kalender.

Tips

Tips in deze zaak kunnen gedeeld worden via de opsporingstiplijn 0800-6070, via Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000 en via coldcase@politie.nl.

