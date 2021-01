Politie slingert op één avond 105 fietsers op de bon

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft donderdagavond 105 boetes uitgedeeld aan fietsers in de noordelijke wijken van de Stad.

De meeste boetes werden uitgedeeld aan fietsers die zonder werkende verlichting reden en voor het vasthouden van een mobiele telefoon.

“Dit is niet omdat we jullie geld uit de zakken willen kloppen”, zo schrijft het basisteam van de politie. “Dit is voor de veiligheid van alle weggebruikers. Begin je jaar goed en zorg dat je zichtbaar bent in het donker en “zet je telefoon uit” als je deelneemt aan het verkeer zodat je veilig aankomt op je bestemming.”