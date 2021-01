Politie preventief en zichtbaar aanwezig in Groningse binnenstad

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

De politie is maandagavond preventief en zichtbaar aanwezig op de Grote Markt en Vismarkt. Uit beelden blijkt dat na het ingaan van de avondklok het rustig op straat werd.

Op de Grote Markt stonden tussen 20.00 en 21.00 uur verschillende politiewagens. Ook was de dienst Stadstoezicht aanwezig. In de binnenstad surveilleerden verschillende politiewagens. Rond 21.00 uur werd het rustig op straat. Een aantal mensen die zich op dat moment nog op de Grote Markt bevonden werden door de agenten weggestuurd.

In andere steden in het land is het maandagavond opnieuw onrustig. Na ongeregeldheden zaterdag- en zondagavond melden diverse gemeenten dat relschoppers de confrontatie zoeken met de politie. In Rotterdam heeft de politie traangas ingezet om honderd aanwezige relschoppers te verjagen. In het Limburgse Geleen zijn verschillende personen gearresteerd. Daarnaast is het onrustig in Amersfoort en Den Bosch. Aan het einde van de avond laat de politie weten dat er zeker 151 relschoppers opgepakt zijn in het land.