Politie nog altijd op zoek naar pinpasdief

nieuws

De Politie Groningen heeft beelden openbaar gemaakt van de man die verdacht wordt van diefstal van een pinpas en het opnemen van geld. Er zijn inmiddels negen tips binnengekomen.

Op zondag 30 augustus werd in het ziekenhuis van Leeuwarden een pinpas gestolen uit de tas van een 90-jarige vrouw. Daarmee werden grote geldbedragen opgenomen in Leeuwarden en Groningen. Op de camerabeelden van de zorginstelling werd op 30 augustus rond 18.00 uur een onbekende man gesignaleerd die kort daarna ook te zien was op camerabeelden van een casino in Groningen. Deze man nam met de gestolen bankpas diverse keren geld op bij een geldautomaat in het casino.

De camerabeelden werden dinsdagavond getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. De politie vraagt mensen die de man herkennen, contact op te nemen.