Politie in actie voor mogelijke gewapende overval

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie rukte maandagavond met meerdere eenheden uit voor een vermeende gewapende overval op de Waterloolaan. Al snel bleek echter dat de soep minder heet gegeten werd dan ze werd opgediend.

De melding van een overval kwam rond 19.10 uur bij de hulpdiensten binnen. “Er staan hier drie politieauto’s en de agenten dragen zogeheten zware vesten”, ziet Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. De politie laat echter al snel weten dat er geen sprake is van een overval. “Na de eerste melding hebben we contact gezocht met de melder”, vertelt politiewoordvoerder Paul Heidanus. “Daaruit is gebleken dat er geen sprake is van een overval, en dat het ook niet om wapens gaat.”

Op de vraag of het om loos alarm gaat zegt de woordvoerder dat er zich wel iets heeft voorgedaan. “We horen nu aan wat er zich wel heeft afgespeeld, maar dat leent zich niet voor verdere communicatie over dit incident.”