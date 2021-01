Politie Groningen ‘pakt aan en pakt door’ tijdens avondklok; extra agenten en boa’s op straat

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De politie in Groningen gaat de komende dagen strikt handhaven op de naleving van de avondklok in Groningen. Dat meldt Marieke Nell, hoofd bedrijfsvoering van de politie Noord-Nederland, vrijdagmiddag tijdens een persconferentie van de Veiligheidsregio. “We gaan stevig handhaven. We pakken aan én we pakken door!”

“De komende dagen hebben we extra capaciteit”, aldus Nell. “Je zult overdag meer Boa’s zien en ’s avonds meer politie. Mensen kunnen verwachten dat we mensen aan gaan spreken die op straat zijn tussen 21.00 uur en 04.30 uur. Als mensen ongeoorloofd op straat zijn, krijgen ze zonder pardon een bekeuring van 95 euro.”

De politie Groningen waarschuwt verder dat valse verklaringen en andere methoden om onder de avondklok uit te komen niet getolereerd worden. Nell: Geen jassen van @thuisbezorgd of @PostNL dragen om onder de avondklok uit te komen en vervals al helemaal geen werkgeversverklaring of andere documenten. Dat levert je straks een dubbele boete op!”