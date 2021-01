Politie: “Ruim dertig tips in moordzaak Els Slurink”

nieuws

Foto: Rick van der Velde

De politie heeft dinsdagavond ruim dertig tips ontvangen in het onderzoek naar de moord op Els Slurink. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht werd uitgebreid aandacht besteed aan de moordzaak die in 1997 plaatsvond.

In het televisieprogramma kwam de politie ook met een nieuwe theorie hoe de moord plaatsgevonden zou kunnen hebben. Nochtans ging men er vanuit dat de moordenaar een bekende was geweest van Slurink. Nu denkt men echter dat de 33-jarige vrouw door een insluiper om het leven is gebracht. Recente ontwikkelingen hebben de politie op het spoor gebracht van een inbreker. Ook houdt men rekening met een eventueel seksueel motief. In beide gevallen zou de insluiper zich vergist kunnen hebben in de woning.

Van Brakelplein

De moord vond plaats in de nacht van 20 op 21 maart 1997 in de woning van Slurink aan het Van Brakelplein in de stad. De vrouw werd om het leven gebracht met één steek in het hart. Destijds liep het politieonderzoek al snel spaak. Het bewijsmateriaal dat men aantrof was summier. De afgelopen decennia is er verschillende keren aandacht geweest voor de moordzaak. Mogelijke scenario’s waren er ook volop. Zo deed Slurink, die veelbelovend psychologe was, onderzoek naar seksueel misbruikte kinderen, ze was financiële malversaties op haar werk op het spoor en zocht het geluk in de liefde.

Gouden tip

Met de nieuw gepresenteerde theorie gaat de politie er vanuit dat de dader destijds bij Slurink in de buurt woonde of in ieder geval bekend was in de Zeeheldenbuurt. Een gouden tip in de zaak wordt beloond met 15.000 euro.

Sinds 18 januari probeert de politie op verschillende manieren aandacht te besteden aan de zaak. Onder meer met posters en met een cold case-truck probeert men mensen te bereiken die belangrijke informatie hebben. De afgelopen dagen kwamen er al 13 tips binnen.