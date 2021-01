‘Poging van Koning Winter is gedoemd te mislukken’

nieuws

Hoewel we de komende drie dagen nog rekening moeten houden met lage temperaturen, waterkou, lichte regen en zelfs wat natte sneeuw, stelt weerman Johan Kamphuis dat ijs- en sneeuwliefhebbers later in de week van een koude kermis thuiskomen.

“Maandag is het overwegend bewolkt met vooral in de loop van de middag kans op wat lichte regen of een buitje”, vertelt Kamphuis. “Het is waterkoud bij 3 graden en door de stevige, matige noordoostenwind, windkracht 4 voelt het aan als enkele graden onder het vriespunt. Maandagnacht is het bewolkt met soms wat lichte regen en minima rond 1 of 2 graden.”

“Ook dinsdag is het grijs en waterkoud bij 3 graden. Er kan een buitje vallen, maar vaak is het droog. De noordoostenwind is dan minder sterk. Woensdag is het met 1 of 2 graden nog wat kouder. Ook neemt de kans op lichte regen of natte sneeuw in de loop van de dag toe. De nacht kent minima rond het vriespunt met regen en natte sneeuw.

Weer geen winter

Het geduld van alle winterliefhebbers wordt volgens Kamphuis zwaar op de proef gesteld: “De poging van Koning Winter deze week is gedoemd te mislukken en op de lange termijn dreigt zelfs een meer westelijke stroming. Het schrikbeeld van iedere ijs- en sneeuwliefhebber.”