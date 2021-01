Podcast ‘Kon Veel Minder’ maakt honderdste aflevering

De drie heren van de podcast ‘Kon Veel Minder’ hebben gisteravond de honderdste aflevering opgenomen. Maarten Siepel, Wouter Holsappel en Thijs Faber hebben het wekelijks in hun podcast over het wel en wee van de voetbalclub FC Groningen.

”In augustus 2018 zijn we begonnen met deze podcast omdat er nog geen podcast werd gemaakt over FC Groningen. We vinden het ontzettend leuk om te doen” vertelt Maarten Siepel. De heren waren van plan om de honderdste podcast in een café met live-publiek op te nemen maar door de coronacrisis ging dat niet door.

De mannen hebben alle drie een verschillende rol binnen de podcast. Zo is Siepel de presentator, Faber de wedstrijdanalist en zorgt Holsappel voor een pittig gesprek. Ook nodigen ze regelmatig gasten uit om het laatste nieuws omtrent FC Groningen te bespreken.

De podcast ‘Kon Veel Minder’ is wekelijks online te beluisteren.