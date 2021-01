Podcast ‘Kon Veel Minder’ genomineerd voor Voetbalpodcast Award

nieuws

‘Kon Veel Minder’ de Podcast is genomineerd voor de Voetbalpodcast Award 2020 van het Total Football Festival. Vanaf maandagmiddag kan er gestemd worden op de podcast over het wel en wee van FC Groningen.

De podcast is genomineerd in de categorie ‘Beste FAN podcast’, samen met drie andere voetbal-gerelateerde podcasts. Het publiek mag vanaf tot en met 25 januari stemmen via Twitter (zie de link onderaan dit artikel) op zijn of haar favoriet.

De winnaar van deze stemming wordt, samen met de winnaars van de twee andere categorieën, meegenomen als keuzeoptie voor de jury bij de verkiezing van de winnaar van de Voetbalpodcast Award 2020. Op 5 februari wordt de winnaar bekend gemaakt.

Honderd afleveringen

In de podcast bespreken Maarten Siepel, Wouter Holsappel en Thijs Faber, de ins en outs en het reilen en zeilen binnen FC Groningen. Vorige week namen de drie heren de honderdste aflevering op.



Stemmen kan tot 25 januari via Twitter

Stem nu voor Beste FAN podcast! Deze poll loopt tot 25 jan 12.00u en de podcast met de meeste stemmen wint de publieksprijs in deze categorie én maakt kans op de #voetbalpodcastaward 2020 Genomineerden:

– @keingeloelpod

– @pakschaalpodcas

– @PantelicPodcast

– @KVMdePod — Total Football Fest (@TotalFootbFest) January 18, 2021