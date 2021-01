Podcast – Hoe is het om mee te doen aan een realityshow?

nieuws

Persfoto: Michael Dijkstra

De Groningse Ferdi Pool zocht de liefde in het datingprogramma Prince Charming op Videoland en heeft die ook gevonden! Hoe is het om mee te doen aan een realityshow?

Marvin Wijnans zocht de liefde in het datingprogramma Prince Charming op Videoland en nu blijkt dat hij die ook gevonden heeft. In de finale koos hij dan wel voor Marnix, maar inmiddels blijkt dat hij op de valreep toch voor een andere deelnemer heeft gekozen: Ferdi Pool uit Groningen.

In de podcast Groningen Deze Week vertelt Ferdi alles over hoe het is om mee te doen aan een realityshow, of hij nog normaal over straat kan en hoe het is om een van de meest persoonlijke dingen die er zijn te doen voor een draaiende camera.

De podcast-serie ‘Groningen Deze Week’ is te beluisteren via alle podcast apps, waaronder Spotify en Apple Podcasts.

