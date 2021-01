Podcast: ‘Hoe gaan Groningse ondernemers om met de lockdown?’

nieuws

Ook in Groningen was het voor winkeliers en andere ondernemers wel even schakelen toen de lockdown werd ingesteld. In de eerste aflevering van 2021 de podcast Groningen Deze Week spreekt Hielke Boersma daarover met Eric Bos, voorzitter van de ondernemersvereniging Groninger City Club.

Bos vertelt hoe lokale ondernemers de afgelopen tijd zijn omgegaan met de lockdown, tijdens de normaal gesproken zo belangrijke feestdagen.

Daarnaast schijnt Bos zijn licht op de manieren waarop ondernemers inspelen op een mogelijke verlening van de lockdown en gaat Bos dieper in op het lokale online Warenhuis Groningen.



De podcast-serie ‘Groningen Deze Week’ is te beluisteren via alle podcast apps, waaronder Spotify en Apple Podcasts.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door OOG Groningen (@oogtv)