Podcast Grote Markt 1 stelt potentiële Groninger Kamerleden voor

Wie zijn de acht stadsgenoten die we op 17 maart kunnen kiezen bij de tweede kamer verkiezingen. Maken ze kans om in de Tweede Kamer te komen?

Hebben ze ook hart voor de stad , als ze straks op het pluche zitten? En is het ook goed voor de stad en zijn bewoners.? Dat is de rode draad in een reeks uitzendingen van de podcast Grote Markt I van OOGTV.

Politici een podium geven is in deze rare tijden extra belangrijk vinden de makers, want in deze coronacrisis kunnen politici niet gewoon de straat op om campagne te voeren, zoals ze gewend zijn.

Grote Markt 1 wordt komende zondag om twaalf uur en half vijf uitgezonden op OOGTV, maar is verder ook op bijna alle sociale media te luisteren en te zien.