Plan voor jeu de boules baan op de singels

Er komt mogelijk een jeu de boules baan op de singels. De gemeente gaat hier binnenkort over in gesprek met de bewonersvereniging.



Sinds enkele jaren hebben bewoners van de Praediniussingel, de Ubbo Emmiussingel, de Heresingel, de Radesingel en het Emma- en Hereplein zich verenigd in het zogeheten Singeldorp. Men organiseert onder meer wandelingen, lezingen en schoonmaakacties. Om lid te zijn wordt er op vrijwillige basis per voordeur 25 euro gedoneerd.

‘De gemeente wil wel met ons in gesprek over een jeu de boules aan de singel’, meldt de nieuwsbrief van Het Singeldorp zojuist aan de bewoners. Jeu de boules oftewel petanque is een sport waar weinig of geen uitrusting en infrastructuur voor nodig is. Het is eenvoudig van opzet en de nadruk ligt op behendigheid in plaats van op fysieke kracht.