PKC’83: ‘De KNVB stuurt ons elke maand nog een rekening’

sport

Foto Andor Heij: Robert Groninger met enkele spelers van PKC'83

PKC’83 snapt niet dat de KNVB in deze tijden nog steeds rekeningen stuurt naar de clubs. Penningmeester Marcel Groninger had gehoopt dat de bond iets meer had meegedacht met de clubs.

Groninger geeft dan ook aan dat zijn club voorlopig die rekening niet betaald. “Het gaat om 1100 euro in de maand. Volgens de bond zijn de competities namelijk niet stopgezet, maar liggen ze tijdelijk stil en dus moeten we elke maand afdragen. Dit terwijl ze weten dat er bij ons helemaal niets binnenkomt.”

Begrip voor gemeente

Gisteren berichten we al over VVK. Zij baalden ervan dat de gemeente geen handreiking deed. Groninger snapt de situatie van de gemeente. “We mogen al 50 procent minder veldhuur betalen, natuurlijk is dat nog te gortig maar ik snap het wel. Wij mogen namelijk gewoon met twee mensen het veld gebruiken en dus is het logisch dat er veldhuur wordt betaald.”

‘Dit moet niet nog zes maanden duren’

Ook PKC’83 is veel geld misgelopen door de coronacrisis. “Het gaat per maand om een bedrag tussen de tien en de twaalfduizend. Deze crisis duurt nu een maand of tien dus wij zijn ongeveer een ton aan inkomsten misgelopen.” Voorlopig is het voortbestaan van de club nog niet in het geding. “Maar het moet niet nog zes maanden duren want dan wordt de situatie heel precair.”