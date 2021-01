Petitie om basisscholen pas te openen na vaccinatie leraren al ruim 10.000 keer getekend

nieuws

Een petitie die zondagavond werd opgestart om basisscholen pas te heropenen na het vaccineren van het onderwijspersoneel is na enkele uren al ruim 10.000 keer getekend.

Zondagavond maakte demissionair minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs bekend dat basisscholen en kinderopvang vanaf maandag 8 februari weer open gaan. Volgens Slob is het verantwoord om deze keuze te maken. “Uit onderzoek blijkt dat kinderen veel minder bijdragen aan het virus en ook minder ziek worden”, aldus de minister. Hij voegde daaraan toe dat er extra maatregelen zullen worden genomen om de risico’s te beperken.

De leraren maken zich ondertussen zorgen ook omdat nieuwe varianten van het virus in het land rondwaren waar nog niet zoveel over bekend is. Daarom is er zondagavond een petitie gestart. “Vanwege het grote maatschappelijke belang kan het primair onderwijs pas weer veilig en duurzaam heropenen ná vaccinatie van onderwijspersoneel. Redenen zijn het ontbreken van basale cijfers en het bovengemiddelde risico op besmetting, na heropening, zonder vaccinatie”, zeggen de initiatiefnemers.

