“Pas op voor gladheid door sneeuwbuien!”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Weggebruikers moeten in de nacht van dinsdag op woensdag en woensdagochtend rekening houden met gladheid door sneeuwbuien. Met die waarschuwing komt OOG-weerman Johan Kamphuis.

In de nachtelijke uren trekken er buien over het land. In Groningen kan de neerslag in de vorm van sneeuw vallen. Lokaal is 1 tot 3 centimeter sneeuw mogelijk. “Woensdagochtend is er veel bewolking met eerst een paar sneeuwbuien”, vertelt Kamphuis. “De temperatuur ligt rond het vriespunt dus de kans op gladheid blijft eerst bestaan. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen droog. In de middag blijft het droog maar overheersen wolken. Bij een matige westenwind, windkracht 3 tot 4, wordt het 5 graden.”

“In de nacht naar donderdag komt de minimumtemperatuur rond het vriespunt te liggen. Donderdag wordt het een grijze dag met later op de dag kans op lichte regen. Met 3 graden zal het waterkoud aanvoelen.”