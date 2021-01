Partij voor de Dieren stelt Kamervragen over datalek online tentamens Hanzehogeschool

nieuws

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over het grote datalek bij online tentamens op de Hanzehogeschool.

Vorige week werd duidelijk, na onderzoek van stadsblog Sikkom, dat onbevoegden mee konden kijken via smartphonecamera’s van studenten terwijl zij aan het zwoegen waren op hun tentamens. De Hanzehogeschool heeft inmiddels melding gemaakt van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Afgelopen zondag werd duidelijk dat een deel van de tentamens die voor deze week geplanned stonden, niet door kunnen gaan.

Kamervragen

In de Kamervragen heeft de partij minister Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs om opheldering gevraagd. Zo wil de partij weten wat de minister gaat doen om toekomstige schendingen te voorkomen. Ook wil men weten wat er is gedaan met alle waarschuwingen voor mogelijke datalekken. Tot slot wil men een antwoord op de vraag of er nu werk wordt gemaakt van veilige alternatieven.

Groninger Studentenbond

Eerder dinsdag liet de Groninger Studentenbond, de GSb, al weten niet blij te zijn. De bond maakt zich ernstig zorgen over de online surveillances ook omdat de Hanzehogeschool hier mee door wil gaan. Een woordvoerder van de hbo-instelling liet daarop weten: “Bij de Hanzehogeschool vindt online surveillance plaats in het belang van haar publieke taak, het geven van onderwijs, en alleen via streaming. Er worden geen beelden van studenten vastgelegd.”